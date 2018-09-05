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Попытке безальтернативного избрания мэра Новгорода помешала прокуратура

Политика

«Не балуйтесь»

Попытке безальтернативного избрания мэра Новгорода помешала прокуратура
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Великий Новгород, 5 сентября 2018, 21:57 — REGNUM  Попытке изменить конкурсный порядок избрания мэра Великого Новгорода, допустив возможность безальтернативного голосования, помешала прокуратура. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 5 сентября, на заседании пресс-клуба в Новгородском областном отделении Союза журналистов России заявил мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев.

«Прокуратура сказала: «Не балуйтесь». Если бы прокуратура не вмешалась, точно бы приняли», — сообщил мэр.

Итоговое голосование за порядок избрания мэра он назвал «победой здравого смысла».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально на голосование депутатов вице-спикером Константином Демидовым от фракции «Единой России» был предложен изменённый порядок избрания мэра Великого Новгорода по конкурсу, предусматривающий возможность голосования депутатами и за единственную кандидатуру — в случае, если она прошла конкурсный отбор, а конкуренты по какой-то причине сняли свои кандидатуры. Обсуждение поправки вызвало бурные споры, её приняли в первом чтении только голосами «Единой России», но ко второму чтению порядок видоизменили: голосование не может быть безальтернативным, в этом случае конкурс будет назначаться повторно.

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Напомним, прямые выборы мэра в Великом Новгороде отменены, впервые в 2018 году новый глава города будет избран по новым правилам: из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор. Голосовать за нового главу города будут депутаты думы Великого Новгорода нового, шестого созыва: выборы депутатов состоятся 9 сентября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиция отстояла конкуренцию в конкурсе на пост мэра Великого Новгорода

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Избрание мэра Великого Новгорода по конкурсу
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