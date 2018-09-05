Полиция Шри Ланки получила право ареста антиправительственных заговорщиков

Коломбо, Шри-Ланка, , 21:56 — REGNUM Главный магистрат самого крупного города Шри-Ланки Коломбо Ранга Диссанайаке, заявил, что, в случае, если кто-либо из Объединенной Оппозиции замешан в антиправительственном заговоре, то такие лица должны быть задержаны.

Заявление стало ответом на обращение полиции в суд для получения разрешения на проведение превентивных мероприятий в отношении протестующих от Объединенной Оппозиции, которые, согласно полученной информации, планируют окружить президентский дворец.

По сообщению новостного издания Шри Ланки «Коломбо Пейдж», лидеры Объединенной Оппозиции огласили свои планы по окружению здания парламента и ряда других административных органов в ходе митинга, прошедшего 4 сентября в Коломбо.

Главный магистрат посчитал, что превентивные меры в отношении заговорщиков не действительны, и в случае вовлечения Объединенной Оппозиции в антиправительственный заговор, необходимо проводить аресты.

Полиция выступила с заявлением, что у властей отсутствует намерение сорвать проведение митинга, однако меры будут предприняты в случае возникновения трудностей для общественности.