Парагвай возвращает своё посольство из Иерусалима в Тель-Авив

Асунсьон, , 21:49 — REGNUM Власти Парагвая приняли решение приостановить перенос своего посольства в Израиле в Иерусалим, сообщил 5 августа министр иностранных дел республики Луис Кастильони.

По его словам, решение экс-президента Орасио Картеса о переносе посольства «не было оправданным», и своим сегодняшним шагом Парагвай хочет «внести вклад в дипломатические усилия по достижению честного и устойчивого мира на Ближнем Востоке».

В этой связи, как отметил министр, Парагвай «незамедлительно» возвращает свою дипломатическую миссию в Тель-Авив.

Израиль уже отреагировал на заявление МИД Парагвая. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал действия парагвайской стороны «выходящими за рамки» и отметил, что возвращение посольства в Тель-Авив «приведёт к ухудшению отношений двух стран».

Напомним, Парагвай стал третьей страной после США и Гватемалы, принявшей решение о переносе своего посольства в Израиле. В мае 2018 года Орасио Картес лично присутствовал на церемонии открытии посольства в Иерусалиме.