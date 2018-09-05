Среда, 5 Сентября 2018 года
23:14:35 МСК

Парагвай возвращает своё посольство из Иерусалима в Тель-Авив

Политика

Решение Парагвая приведёт к ухудшению отношений двух стран, заявил Биньямин Нетаньяху

Парагвай возвращает своё посольство из Иерусалима в Тель-Авив
GibonPico
Тель-Авив

Асунсьон, 5 сентября 2018, 21:49 — REGNUM  Власти Парагвая приняли решение приостановить перенос своего посольства в Израиле в Иерусалим, сообщил 5 августа министр иностранных дел республики Луис Кастильони.

По его словам, решение экс-президента Орасио Картеса о переносе посольства «не было оправданным», и своим сегодняшним шагом Парагвай хочет «внести вклад в дипломатические усилия по достижению честного и устойчивого мира на Ближнем Востоке».

В этой связи, как отметил министр, Парагвай «незамедлительно» возвращает свою дипломатическую миссию в Тель-Авив.

Израиль уже отреагировал на заявление МИД Парагвая. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал действия парагвайской стороны «выходящими за рамки» и отметил, что возвращение посольства в Тель-Авив «приведёт к ухудшению отношений двух стран».

Напомним, Парагвай стал третьей страной после США и Гватемалы, принявшей решение о переносе своего посольства в Израиле. В мае 2018 года Орасио Картес лично присутствовал на церемонии открытии посольства в Иерусалиме.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Признание Трампом Иерусалима столицей Израиля
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить