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Посол Шри Ланки в РФ подчеркнул важность укрепления двусторонних отношений

Политика

Недавно назначенный посол Шри Ланки в Российской Федерации доктор Дайан Джайатиллека вступил в должность 3 сентября 2018 г

Москва, 5 сентября 2018, 23:47 — REGNUM  3 сентября вступил в должность посол Шри-Ланки в Россйиской Федерации доктор Дайан Джайатиллека. Выступая пред сотрудниками посольства он отметил, что Шри Ланка, начиная с 50-х годов 20 века, получала экономическую, промышленную, технологическую помощь, а также содействие в области обороны и безопасности от СССР, а затем и от Российской Федерации, и это является одним из ключевых факторов развития страны. В качестве примера доктор Джайатиллека привел крайне важный для обеспечения Шри Ланки чистой водой ирригационный проект в Могарахаканде, построенный в технологическом сотрудничестве с Россией.

Опираясь на свой опыт работы в качестве постоянного представителя Шри Ланки при ООН в Женеве, посол также отметил поддержку, оказанную Россией в рамках различных международных организаций.

По сообщению новостного издания Шри Ланки «Коломбо Пейдж», в свой первый рабочий день Доктор Джайатиллека будет присутствовал при заключении двух соглашению между Россией и Шри Ланкой в сфере обороны.

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