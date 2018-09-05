Премьер-министр Пакистана Имран Хан добивается поддержки Генерального Штаба

Исламабад, , 21:46 — REGNUM В третий раз за прошедшую неделю премьер-министр Пакистана Имран Хан встретился с начальником Штаба сухопутных войск. Имран Хан обменялся с генералом Камаром Джаведом Баджвой мнениями относительно национальной безопасности и внешней политики.

По сообщению пакистанского новостного агентства Jang, на встрече, которая в этот раз состоялась в резиденции премьер-министра, обсуждались текущие антитеррористические операции вооружённых сил Пакистана, общие вопросы национальной безопасности, а также отношения с Афганистаном и США. Встреча продемонстрировала, что новое правительство работает в тесном взаимодействии с армией. Особое значение обсуждение внешнеполитической повестки имеет в преддверие визита в Исламабад госсекретаря США Майка Помпео.

После победы партии Имран Хана «Движение за справедливость» на всеобщих выборах 25 июля, пакистанских военных обвинили в оказании влияния на ход голосования. Имран Хан и Штаб Сухопутных войск отвергли все обвинения.