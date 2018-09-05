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Премьер-министр Пакистана Имран Хан добивается поддержки Генерального Штаба

Политика

4 сентября состоялась уже третья за прошедшую неделю встреча премьер-министра Пакистана с начальником Штаба сухопутных войск. Имран Хан обменялся с генералом Камаром Джаведом Баджвой мнениями относительно национальной безопасности и внешней политики

Исламабад, 5 сентября 2018, 21:46 — REGNUM  В третий раз за прошедшую неделю премьер-министр Пакистана Имран Хан встретился с начальником Штаба сухопутных войск. Имран Хан обменялся с генералом Камаром Джаведом Баджвой мнениями относительно национальной безопасности и внешней политики.

По сообщению пакистанского новостного агентства Jang, на встрече, которая в этот раз состоялась в резиденции премьер-министра, обсуждались текущие антитеррористические операции вооружённых сил Пакистана, общие вопросы национальной безопасности, а также отношения с Афганистаном и США. Встреча продемонстрировала, что новое правительство работает в тесном взаимодействии с армией. Особое значение обсуждение внешнеполитической повестки имеет в преддверие визита в Исламабад госсекретаря США Майка Помпео.

После победы партии Имран Хана «Движение за справедливость» на всеобщих выборах 25 июля, пакистанских военных обвинили в оказании влияния на ход голосования. Имран Хан и Штаб Сухопутных войск отвергли все обвинения.

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