В Пакистане состоялись выборы президента страны

Исламабад, , 21:44 — REGNUM На президентских выборах в Пакистане, завершившихся вечером 4 сентября, одержал победу кандидат от партии «Движение за справедливость» доктор Ариф Алви. По сообщению пакистанского новостного издания Samaa TV, кандидат от правящей партии, получивший 53,24% избирателей, обошёл своего главного соперника, Фазл Ур Рехмана, набравшего 28,05% голосов. Политические комментаторы отмечают, что тандем премьер-министра и президента от одной партии может значительно усилить возможности нового правительства.

Известно, что победивший на выборах доктор Ариф Алви, по заявлению партии «Движение за справедливость», был первым дипломированным ортдонтом в Пакистане. Он также считается одним из основателей правящей партии. Кандидатура Арифа Алви была выдвинута Имран Ханом 25 июля 2018 сразу после победы на всеобщих парламентских выборах. С этого момента политологи называли его главным фаворитом предвыборной гонки.