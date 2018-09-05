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В Пакистане состоялись выборы президента страны

Политика

В Исламской республике завершились президентские выборы. Тринадцатым по счёту президентом страны стал кандидат от партии «Движение за справедливость» доктор Ариф Алви

Исламабад, 5 сентября 2018, 21:44 — REGNUM  На президентских выборах в Пакистане, завершившихся вечером 4 сентября, одержал победу кандидат от партии «Движение за справедливость» доктор Ариф Алви. По сообщению пакистанского новостного издания Samaa TV, кандидат от правящей партии, получивший 53,24% избирателей, обошёл своего главного соперника, Фазл Ур Рехмана, набравшего 28,05% голосов. Политические комментаторы отмечают, что тандем премьер-министра и президента от одной партии может значительно усилить возможности нового правительства.

Известно, что победивший на выборах доктор Ариф Алви, по заявлению партии «Движение за справедливость», был первым дипломированным ортдонтом в Пакистане. Он также считается одним из основателей правящей партии. Кандидатура Арифа Алви была выдвинута Имран Ханом 25 июля 2018 сразу после победы на всеобщих парламентских выборах. С этого момента политологи называли его главным фаворитом предвыборной гонки.

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