В Омской области заксобрание рассмотрит законопроект о сохранении льгот

Омск, , 21:22 — REGNUM Депутаты от фракции «Единой России» в Законодательном собрании Омской области вышли с инициативой сохранения возраста предоставления социальных льгот на уровне нынешнего пенсионного возраста — 60 лет у мужчин, и 55 лет у женщин вне зависимости от возраста выхода на пенсию. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщается на сайте омского отделения партии.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин в целом одобрил пенсионную реформу, предлагаемую правительством Дмитрий Медведева, однако предложил внести в неё ряд существенных поправок.

В частности, Путин предложил на переходный период, в который будет повышаться пенсионный возраст, сохранить предоставление льгот при достижении нынешнего пенсионного возраста.

Субъекты Федерации поддержали эту инициативу президента, и практически во всех регионах готовятся поправки к региональному законодательству, которые позволят на период действия переходного периода пенсионной реформы предоставлять гражданам льготы при достижении определенного возраста — 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин.