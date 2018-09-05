В СГЮА будет создан Центр по мониторингу законодательной деятельности

Саратов, , 21:18 — REGNUM Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и глава региона Валерий Радаев посетили институт законотворчества Саратовской государственной юридической академии, сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

Институт был открыт в феврале 1999 года по инициативе Вячеслава Володина, который на тот момент занимал должность вице-губернатора Саратовской области.

За время работы институт законотворчества СГЮА выпустил более тысячи выпускников. За последние 5 лет подготовлено 100 законопроектов. В настоящее время в институте обучается 670 студентов.

В среду, 5 сентября, в рамках встречи спикера Госдумы со студентами и преподавателями обсуждались перспективы развития юридической школы.

Вячеслав Володин выступил с инициативой создания на базе института Центра по мониторингу законодательной деятельности и правоприменения.

«Задача центра — мониторить законотворчество и правоприменение в Саратовской области. Мониторить и при необходимости вносить изменения в региональное законодательство — с тем, чтобы законы работали более эффективно и качественно», — пояснил спикер Госдумы.

Как подчеркнул Вячеслав Володин, работу можно вести во взаимодействии с Московским государственным юридическим институтом О.Е.Кутафина, у которого есть практика и подходы в данном направлении.

«У вас будет опыт, который позволит вписаться в систему, стать высококлассными специалистами в своем деле», — сказал председатель Госдумы, обращаясь к студентам.

Напомним, в июне в ходе встречи на площадке института Вячеслав Володин выступил с инициативой создания в Саратове первого окружного кассационного суда. Его работа даст новый импульс развитию саратовской юридической школы, которая по праву считается одной из лучших в стране.

В ходе встречи со студентами Вячеслав Володин поднял еще одну тему — практики специалистов в области права в районах области, отметив, что в отдаленных регионах необходимы хорошие юристы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести на площадке Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) выездное заседание Совета Думы, чтобы депутаты ознакомились с результатами работы Центра мониторинга правоприменения, созданного при МГЮА.

Это позволит повысить качество законотворчества, подчеркнул Вячеслав Володин на встрече со студентами МГЮА 1 сентября.

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