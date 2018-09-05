Правительственные силы Афганистана отбили атаку талибов в провинции Пактия

Гардез, Афганистан, , 21:29 — REGNUM 4 сентября в Афганистане правительственными подразделениями была отбита атака движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на район Джани Кхел провинции Пактия. В бою было убито по меньшей мере убит 21 боевик. Также погибло 4 солдат, и 6 было ранено у правительственных войск. Об этом сообщает афганское новостное издание «Tolo News».

Аьака на блокпост была отбита 4 сентября около 8 часов утра по местному времени.

Однако вскоре, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объвило о том, что боевикам удалось взять под контроль район Джани Кхел.

Губернатор провинции Пактия опроверг данную информацию.