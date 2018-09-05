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Правительственные силы Афганистана отбили атаку талибов в провинции Пактия

Политика

В ходе нападения на район Джани Кхел афганской провинции Пактия боевики движения «Талибан» понесли серьезные потери (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Гардез, Афганистан, 5 сентября 2018, 21:29 — REGNUM  4 сентября в Афганистане правительственными подразделениями была отбита атака движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на район Джани Кхел провинции Пактия. В бою было убито по меньшей мере убит 21 боевик. Также погибло 4 солдат, и 6 было ранено у правительственных войск. Об этом сообщает афганское новостное издание «Tolo News».

Аьака на блокпост была отбита 4 сентября около 8 часов утра по местному времени.

Однако вскоре, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объвило о том, что боевикам удалось взять под контроль район Джани Кхел.

Губернатор провинции Пактия опроверг данную информацию.

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