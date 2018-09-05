На Ямале сохранят льготы людям предпенсионного возраста

Салехард, , 20:55 — REGNUM В Законодательном собрании Ямало-ненецкого автономного округа депутатская фракция «Единая Россия» внесла на рассмотрение законопроект, который предполагает сохранение региональных льгот пожилым людям. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщил журналистам руководитель фракции Виктор Казарин.

Речь идёт о льготах, которые распространяются на отдельные категории граждан. В частности, действие этих мер социальной поддержки будет распространяться не по факту выхода на пенсию, а при наступлении возраста 50 и 55 лет — для женщин и мужчин соответственно.

Изменения будут внесены в десять региональных законов.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что в регионе действуют порядка десяти мер социальной поддержки. Региональными льготами пользуются 77 тыс. человек.

Стоит отметить, что льготы для лиц предпенсионного возраста будут действовать только в переходный период пенсионной реформы — то есть в течение 10 лет.