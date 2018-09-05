Посол США в Армении посоветовал Еревану ответить главе МИД России

Ереван, , 20:17 — REGNUM Правительство Армении должно ответить на заявления министра иностранных дел России касательно внутренней ситуации в Армении. Об этом сегодня, 5 сентября, заявил посол США в Армении Ричард Миллз.

На вопрос, не являются ли подобные заявления вмешательством во внутренние дела Армении, Ричард Миллз ответил: «Я видел эти комментарии [главы МИД России]. Правительство Армении должно ответить на эти комментарии. Наша позиция была и остается следующей: необходимо провести тщательное и справедливое расследование по части событий 1 марта 2008 года. Важно, чтобы это расследование проводилось в рамках верховенства закона и надлежащих правовых процедур Армении» (цитата по azatutyun. am).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров за последнее время дважды публично высказывался по поводу внутриполитической ситуации в Армении.

31 июля Лавров заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от политического преследования своих предшественников.

«Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства. Поэтому происходящее там не может нас не беспокоить», — сказал тогда российский министр.

3 сентября, выступая в МГИМО, Сергей Лавров заявил: «Конечно же, нас тревожит, что ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить, расследуются события десятилетней давности, вы знаете факты, вы знаете о тех арестах, которые происходят. Мы считаем это, безусловно, внутренним делом Республики Армения. И очень хотим, чтобы все эти внутренние дела оставались на прочной почве закона, Конституции и были поскорее преодолены».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 сентября, комментируя последнее заявление Лаврова о том, что «ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить», пошутил: «Да, сегодня было довольно жарко».