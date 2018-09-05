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На Ставрополье разработан законопроект, сохраняющий льготы перед пенсией

Политика

Внесение документа на рассмотрение в Думу Ставропольского края планируется до 7 сентября

На Ставрополье разработан законопроект, сохраняющий льготы перед пенсией
Пожилая пара

Ставрополь, 5 сентября 2018, 20:15 — REGNUM  На рассмотрение Думой Ставропольского края внесен законопроект, который призван обеспечить сохранение всех региональных и муниципальных льгот для граждан при достижении нынешнего пенсионного возраста (60 лет у мужчин, 55 лет у женщин) после того, как пенсионный возраст будет повышен. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-службы Думы Ставропольского края.

Законопроект подготовлен в рамках предложений президента России Владимира Путина, касающихся изменения параметров пенсионной реформы, предложенной правительством Дмитрия Медведева.

В Думе Ставропольского края создана специальная группа, которая разработала этот законопроект, предполагающий внесение изменений пять законодательных актов Ставрополья для того, чтобы отвзять предоставление льгот гражданам от достижения ими пенсионного возраста и привязать к конкретному возрасту — 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин.

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Пенсионная реформа
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