«Винницкая команда» Порошенко раскололась — эксперт

Киев, , 20:10 — REGNUM Желание премьер-министра Украины Владимира Гройсмана выстраивать самостоятельную политическую карьеру говорит о расколе «винницкой команды». Об этом 5 сентября в эфире телеканала Newsone заявил внефракционный депутат от Закарпатской области Виктор Балога.

Он напомнил, что именно действующий президент Украины Петр Порошенко способствовал росту политической карьеры премьера Гройсмана.

«При всех обстоятельствах — или Порошенко выиграет выборы, или Порошенко проиграет выборы — он должен быть с Порошенко. Это если смотреть на морально-этическую сторону политики. А если смотреть на нашу политическую среду и на наш уровень политической культуры, то те процессы, которые сегодня происходят в винницкой команде, их курсы пошли в разные направления», — пояснил Балога.

По его словам, отставка и.о. главы государственной фискальной службы (ГФС) Мирослава Продана говорит о маленькой победе администрации президента над кабмином.

«Банковая взяла микроверх в противостоянии между правительством и администрацией президента. Если смотреть шире на эти процесс, мы же сегодня накануне президентских выборов. Те процессы, которые сегодня происходят между президентом, правительством и генпрокуратурой, говорят о том, что Банковую не удовлетворяет человек Гройсмана, который занимал такую высокую должность в сфере импортных операций и сфере фискальной работы на территории страны. Давление будет и дальше на премьера. Скорее всего, до того момента, пока не удовлетворят амбиции Банковой относительно того, чтобы был более нейтральный и лояльный человек, чем тот, который до этого занимал должность ГФС», — подытожил Балога.

Как сообщалось, 5 сентября и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что и.о. главы государственной фискальной службы Мирослав Продан ушел в отставку по собственному желанию. По её словам, нового главу ГФС выберут на конкурсе.

«Сегодня правительством принято решение об объявлении такого конкурса, премьер-министром поручено национальной службе и министерству финансов начать процедуры по проведению такого конкурса. Чтобы не было конфликта интересов, и.о. главы ГФС Мирослав Продан принял решение об увольнении по собственному желанию», — сказала Маркарова.