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Заксобрание Пермского края увяжет пенсионные льготы к возрасту 55 и 60 лет

Политика

Законопроект исходит от депутатов фракции «Единая Россия»

Заксобрание Пермского края увяжет пенсионные льготы к возрасту 55 и 60 лет
Лайош Деак-Эбнер. Бурлачки (фрагмент). 1885

Пермь, 5 сентября 2018, 19:31 — REGNUM  В законодательное собрание Пермского края внесены законопроекты о сохранении региональных льгот для граждан, достигших действующего сейчас пенсионного возраста, сообщает 5 сентября пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Законопроекты, направленные на выполнение поручений президента России Владимира Путина о сохранении ряда региональных льгот граждан. Проект закона предусматривает замену формулировки «граждане, достигшие пенсионного возраста» на конкретные цифры — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ во главе с председателем Дмитрием Медведевым предложило повысить возрастную планку выхода на пенсию для граждан России. Для мужчин этот возраст должен увеличиться до 65 лет, а для женщин — до 63-летнего рубежа.

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Повышение пенсионного возраста
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