Иранские парламентарии прибыли в Волгоград

Волгоград, , 19:16 — REGNUM В аэропорту делегацию Меджлиса Ирана во главе с председателем Собрания исламского совета Ирана Али Лариджани встретили заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Решение о создании комиссии было принято в ходе официального визита делегации Государственной думы во главе с Вячеславом Володиным в Иран 9 апреля 2018 года. Она призвана содействовать расширению и углублению двустороннего сотрудничества России и Ирана. Регламент комиссии предусматривает регулярные парламентские консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе в таких областях, как энергетика, транспорт, промышленность, наука, образование, обмен технологиями, туризм, а также вопросы безопасности.

В состав комиссии от Государственной думы вошли, в том числе, заместитель председателя ГД Сергей Неверов, председатели профильных комитетов — по международным делам Леонид Слуцкий, по финансовому рынку Анатолий Аксаков, по энергетике Павел Завальный, по транспорту и строительству Евгений Москвичев, по аграрным вопросам Владимир Кашин, по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, а также координатор депутатской группы по связям с парламентом Ирана Геннадий Скляр.