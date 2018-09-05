МИД РФ: глобальная угроза на северо-западе Сирии должна быть устранена

Москва, , 18:52 — REGNUM Гнездо террористов на северо-западе Сирии является глобальной угрозой, которая должна быть ликвидирована, заявила 5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова подчеркнула, что процесс устранения этой угрозы следует не тормозить, а ускорять, отделяя от террористов те формирования, которые готовы включиться в процесс мирного политического урегулирования.

«Считаем, что партнерам следовало бы не тормозить этот процесс противоречивыми сигналами. Не препятствовать ему, а ускорить через отмежевание от «Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрядов оппозиции, готовых включиться в политпроцесс, и поощрение их к локальным замирениям с властями», — сказала Мария Захарова.

По ее мнению, это наилучшим образом способствовало бы недопущению жертв и страданий мирного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории провинции Идлиб, не контролируемой правительственными силами Сирии, скопились боевики различных группировок, регулярно совершающие нападения на позиции сирийских войск.

Для предотвращения ликвидации этого гнезда боевиков США и их сателлиты оказывают давление на Дамаск, угрожая нанести ракетный удар в случае применения химического оружия.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что для этого на территории Идлиба террористы группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовят провокацию с применением отравляющих веществ, которая должна стать поводом для американского удара по Сирии.

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