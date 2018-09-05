В Петербурге до конца сентября примут закон о пенсионных льготах

Санкт-Петербург, , 18:38 — REGNUM До конца сентября текущего года в Петербурге примут законопроект о сохранении региональных пенсионных льгот даже после повышения пенсионного возраста. Об этом заявил 5 сентября спикер Заксобрания, секретарь петербургской «Единой России» Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фракция «ЕР» уже внесла в городской парламент проект «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в части обеспечения дополнительной социальной защиты мужчин, достигших возраста 60 лет, и женщин, достигших возраста 55 лет».

Напомним, правительство РФ предложило постепенно повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Президент РФ предложил снизить планку выхода на пенсию для женщин до 60 лет.

При этом льготы на местном уровне было предложено сохранить — налоговые, при оплате услуг ЖКХ, при оплате проезда в общественном транспорте, при замене газовых плит и другие.

«Данную социальную поддержку, как и сейчас, предполагается предоставлять женщинам с 55 лет, мужчинам — с 60 лет. Сохранение действующего возраста получения льгот — это принципиальная позиция руководства страны», — заявил Вячеслав Макаров.

«Мы планируем рассмотреть и принять (этот проект) до конца сентября», — добавил спикер.

Он уточнил, что документ нужен для того, чтобы люди старшего поколения, «которые десятки лет жизни посвятили труду во благо нашего города, России», «минимально ощутили на себе изменения пенсионного законодательства, единственным результатом которых должен стать существенный рост доходов пенсионеров».

Добавим, сегодня несколько депутатов от «Единой России» практически одновременно высказались по поводу митинга против повышения пенсионного возраста, запланированного на 9 сентября. Акция оппозиции была согласована Смольным, но единороссы сочли нужным заметить, что считают ее «неуместной», так как накануне, 8 сентября, в Петербурге отмечают День памяти жертв блокады Ленинграда. Так, руководитель фракции «ЕР» Александр Тетердинко считает, что место для митинга — на площади Ленина — выбрано неудачно, а все массовые акции нужно отправить в гайд-парки на окраинах, например, в Удельный парк.

Читайте также: В «Единой России» возмущены политическим митингом после Дня памяти блокады

Его соратница по партии и городскому парламенту Елена Киселева признала, что участие в массовых акциях — это право любого гражданина России, однако она «глубоко убеждена, что митинги — это в первую очередь инструмент политической борьбы». Например, на них обязательно звучат призывы «за кого голосовать и так далее».

Кисилева же считает это недопустимым, потому что «решать крайне сложные социальные задачи необходимо конкретными делами и законами», а не митингами. Она подчеркнула, что президент Владимир Путин и так уже «существенно смягчил» проект о повышении пенсионного возраста.