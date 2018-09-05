Опасной теме Brexit Мэй предпочитает разговор об отравлении Скрипалей?

Москва, , 18:30 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй надеется переключить внимание британской публики с «Брексита» на историю с покушением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом 5 сентября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Британцы изобрели нечто новое в юриспруденции, — сказал он. — У них теперь обвинения и являются доказательствами. То есть когда их спрашивают о доказательствах, они отвечают: «Вот наши обвинения». Это как презумпция виновности. Мэй объявила всю эту белиберду тогда, когда в британском парламенте ждали, что она выступит по «Брекситу» и объяснит, что к чему. Вместо этого она показывает фотографии и рассказывает странную историю. Все переключают внимание на эту историю».

Напомним, что поводом для этого разговора стала новость о том, что Великобритания назвала имена тех, кого правоохранительные органы Соединённого Королевства подозревают в покушении на жизнь Сергея и Юлии Скрипаль. Речь идёт о двух гражданах России Александре Петрове и Руслане Боширове.

И тот, и другой, как заявила глава британского правительства Тереза Мэй на слушаниях в парламенте Великобритании, являются сотрудниками военной разведки РФ.

«На основании разведывательных данных правительство пришло к выводу, что двое названных полицией мужчин являются сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ», — сказала Мэй, и добавила, что покушение на Скрипаля и его дочь не было операцией независимых индивидов, а было одобрено за пределами ГРУ на высшем уровне российского государства.

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