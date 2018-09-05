Видеозапись ударов ВКС России по объектам «Джебхат Ан-Нусры»* в Идлибе

Москва, , 18:14 — REGNUM Опубликована видеозапись авиаударов ВКС России по объектам группировки «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб.

Видео было опубликовано 5 сентября на интернет-хостинге YouTube.

Напомним, 4 сентября четыре боевых самолета ВКС, взлетевших с авиабазы Хмеймим, нанесли удар высокоточными боеприпасами по расположенным вне населенных пунктов складам террористов, где, по данным разведки, ими хранились беспилотники (БПЛА) и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).

Кроме того, удару подверглись районы запуска ударных БПЛА, с помощью которых террористы регулярно пытались атаковать базу Хмеймим. За последний месяц средствами ПВО российской авиабазы были уничтожены 47 таких аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день были сбиты два беспилотника террористов, пытавшиеся приблизиться к российской авиабазе Хмеймим.

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