Среда, 5 Сентября 2018 года
18:30:04 МСК

Коррупционеров Италии не накажут, если они сообщат о новых фактах коррупции

Политика

Также будет введен пожизненный запрет на участие в госзакупках для уличенных в коррупции и появятся «агенты под прикрытием»

Коррупционеров Италии не накажут, если они сообщат о новых фактах коррупции
Иван Шилов © ИА REGNUM
Коррупция

Рим, 5 сентября 2018, 17:57 — REGNUM  Коррупционеры, которые сообщат следователям о еще неизвестных им фактах коррупции, будут освобождены от наказания за собственное преступление, сообщает Il Fatto Quotidiano в среду, 5 сентября.

Правительство Италии в ближайшие дни рассмотрит проект декрета о новых мерах борьбы с коррупционерами. В среду его обсуждали на заседании правительства в узком составе.

Читайте также: Власти Италии внедрят в бизнес-среду агентов для выявления коррупции

Как сообщалось ранее, проект предполагает введение пожизненного запрета на участие в госзакупках для всех уличенных в коррупции, а также внедрение «агентов под прикрытием» в бизнес-среду и в сферу региональной власти для скорейшего выявления коррупции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить