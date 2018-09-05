Дочь депутата Госдумы от Татарии купила особняк в Англии за £22 млн: СМИ

Лондон, , 17:24 — REGNUM Дочь бывшего главы управления Федеральной налоговой службы по Татарии, ныне депутата Госдумы от республики Рината Хайрова — Эльсина — купила роскошный особняк недалеко от Лондона с десятью спальнями за 22 млн фунтов стерлингов. О приобретении стало известно британским изданиям Daily Mail и The Times.

Дом расположен на участке площадью около 3 гектаров, площадь особняка — около 26 тыс. кв футов или почти 2,5 тыс. кв метров. Помимо 10 спален, 15 ванных комнат и двух лифтов, здесь есть также собственный кинотеатр, бассейн, игровой зал, массажный кабинет, подземный гараж на шесть автомобилей, спа и винный погреб. По данным издания, поместье купили в январе, а месяцем ранее дочь депутата заплатила 10 млн фунтов за квартиру в одном из самых дорогих районов Лондона.

Согласно документам, поданным в земельный реестр Королевства, она является единственным владельцем обоих объектов недвижимости. Одним из кредиторов при осуществлении сделок является частный швейцарский банк EFG. Стоимость квартиры и поместья по текущему курсу составляет около 2,8 млрд рублей.

Хайрова является гражданкой Великобритании и женой одного из бизнесменов российского происхождения, имя которого не указывается. В семье двое детей.

При этом оба издания ошибочно называют Хайрова бывшим министром финансов РТ. В реальности он возглавлял налоговую службу республики с 1998 по 2007 год, затем до 2010 года являлся советником министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. Кроме того, с 2004 по 2007 год Хайров был председателем правления «Татфондбанка», на сегодня находящегося в стадии банкротства.

«Моя дочка уже взрослый человек. У нее муж — бизнесмен, есть двое детей. Все мои доходы задекларированы. Я и когда в налоговой работал, свои доходы декларировал, и когда шел на выборы в Госдуму, и когда стал депутатом. Мои доходы тысячу раз проверяли — и никаких претензий не было. Я настолько публичный и настолько прозрачный, что никаких вопросов ко мне быть не может», — прокомментировал публикацию изданию «Бизнес-online» депутат Госдумы.

Также охотно прояснил ситуацию и супруг Хайровой Дмитрий Цветков.

«Это была совершенно рыночная сделка. Речь идет о достаточно уникальном доме, в нем практически отсутствуют предложения. Я узнал, что он продает свою квартиру, и решил стать покупателем. Мы достаточно долго занимались этой сделкой. Я организовывал финансирование от одного из частных банков, деньги использовались исключительно заемные, и в течение года я постепенно погашал займы», — пояснил Цветков.

По его словам, особняк требует достройки, после вложения средств и завершения работ дом будет продан.

«Цель издания понятна: попытаться представить, что эти сделки имели отношение к моему тестю, который является высокопоставленным чиновником. Но это не соответствует действительности», — утверждает бизнесмен. Также он добавил, что перед заключением сделок полный аудит финансовой деятельности бизнесмена с 2005 года проводили две юридических компании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, доходы избранного от Альметьевского одномандатного избирательного округа №30 Хайрова почти в два раза упали в 2017 году — с 14,947 годом ранее до 7,736 млн рублей. Схожая картина наблюдается и у его супруги — падение с 4,945 до 2,020 млн рублей.

Самым состоятельным депутатом Госдумы от Татарии по итогам прошедшей декларационной кампании стал создатель торговой компании «Эдельвейс», завода по производству газированных напитков и минеральной воды, а также кондитерской фабрики «Регина» Айрат Хайруллин. Хотя за год он и ухудшил свое материальное положение с 280,22 до 168,42 млн рублей, но его доход за 2017 год все равно стал самым высоким среди коллег от республики.