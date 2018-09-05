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Временный поверенный РФ в Лондоне вызван в британский МИД

Политика

Власти Британии продолжают раскручивать голословную истерику вокруг инцидента в Солсбери

Временный поверенный РФ в Лондоне вызван в британский МИД
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Инцидент в Солсбери

Лондон, 5 сентября 2018, 17:12 — REGNUM  Временный поверенный в делах России в Великобритании Иван Володин вызван в британский МИД по поводу расследования событий в Солсбери, сообщает 5 сентября ТАСС со ссылкой на российское посольство.

По информации агентства, российскому дипломату в британском МИД сделали представление, аналогичное заявлению премьер-министра Терезы Мэй, заявившей о причастности граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова к покушению на убийство Сергея и Юлии Скрипаль.

Напомним, власти Британии уже заявили, что Александр Петров и Руслан Боширов являются «сотрудниками ГРУ».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала марта 2018 года британские власти голословно обвиняют Россию в отравлении Скрипалей боевым отравляющим веществом. До сих пор не представлено ни одного доказательства ни причастности России, ни применения боевых отравляющих веществ.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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