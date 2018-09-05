Власти Сирии готовят амнистию боевикам, непричастным к тяжким преступлениям

Дамаск, , 16:52 — REGNUM В правительстве Сирии ведется подготовка указов об амнистии для боевиков, не совершавших тяжких преступлений и непричастных к террористической деятельности, сообщил 5 сентября начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

По его словам, в эту работу включены все необходимые ведомства. Кроме того, сирийские власти предпринимают усилия для возвращения беженцев, восстановления их прав на оставленную собственность и всех необходимых документов.

Михаил Мизинцев подчеркнул, что местные органы власти уже получили соответствующие указания от президента Сирии, а контроль за выполнением вышеуказанных мероприятий будет осуществлять сирийский межведомственный координационный штаб.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Сирии в тесном сотрудничестве с Минобороны и МИД России занимается выяснением точного количества сирийских беженцев в разных странах мира и призывает их возвращаться на родину.

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