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Выборы губернатора стартовали в Орловской области

Политика

Жителям региона предстоит сделать выбор из пяти кандидатов

Выборы губернатора стартовали в Орловской области
Jörg Blobelt
Город Орёл — Дворянское гнездо

Орел, 9 сентября 2018, 08:01 — REGNUM  Жители Орловской области сегодня, 9 сентября, в единый день голосования, выберут губернатора, который будет руководить регионом в ближайшие пять лет. В 08:00 на территории региона открылись все избирательные участки. Проголосовать жители Орловской области смогут до 20:00, сообщает ИА REGNUM. Всего в регионе открыто 724 избирательных участка, в списках избирателей — 631 тыс. 545 человек.

Свой выбор жителям области предстоит сделать из пяти кандидатов, сумевших пройти регистрацию и в течение последнего месяца ведших агитационную работу, это: директор ООО «СтройКоммуникации» Евгений Алехин («Родина»), врио губернатора Андрей Клычков (КПРФ), председатель комитета реготделения партии «Патриоты России» Елена Крачнакова, депутат Орловского облсовета Андрей Куцын (ЛДПР) и депутат Орловского облсовета Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»).

Кроме того, в единый день голосования проходят дополнительные выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу №20, а также выборы в 13 муниципальных районах и одном городском округе. Избирателям предстоит выбрать 24 депутатов. На выборы депутата облсовета политические партии выдвинули три кандидата, на выборах в органы местного самоуправления заявлено 75 кандидатов.

Добавим, что правоохранительные органы региона уже с 6 сентября работают в усиленном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, последние выборы губернатора Орловской области состоялись в сентябре 2014 года. Явка тогда составила 62,59% избирателей.

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Выборы губернатора Орловской области 9 сентября 2018 года
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