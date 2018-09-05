«Оппоблок» призвал Киев провести референдум о вступлении в НАТО и ЕС

Киев, , 16:26 — REGNUM Действующая на Украине «партия войны» не предприняла реальных шагов для мирного, политического урегулирования войны на Донбассе в рамах Минских соглашений. Об этом 5 сентября говорится в заявлении «Оппозиционного блока».

При этом «Оппоблок» назвал войну в Донбассе «гражданским противостоянием в украинском обществе».

«Только «Оппозиционный блок», как «партия мира», сможет прекратить войну в Донбассе… За эти годы украинская власть не предприняла необходимых усилий для мирного, политического урегулирования ситуации. Наоборот, «партия войны» продолжает курс на затягивание конфликта и обострение гражданского противостояния в украинском обществе», — говорится в заявлении.

При этом «Оппоблок» раскритиковал власти за попытку закрепить в Конституции вектор Украины на вступление в НАТО и ЕС без проведения референдума.

«Делается это без всенародного обсуждения, без проведения референдума и без учета мнения миллионов украинских граждан, находящихся на временно неподконтрольных территориях. Действия власти противоречат принципам, закреплённым в Декларации о государственном суверенитете, подрывают основы украинской государственности. Мир, демократия, нейтралитет — именно такой выбор сделали украинские граждане 1 декабря 1991 года», — отмечает «Оппоблок».

Политсила также обещает «добиваться мирного урегулирования конфликта в Донбассе путем реализации Минских соглашений».

Как сообщалось, ранее фракции «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» заявили о готовности закрепить в конституции курс Украины в НАТО и ЕС без проведения Всеукраинского референдума.

3 сентября депутат от фракции БПП, представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что президент Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об изменении Конституции, который предусматривает закрепление европейского и евроатлантического направления развития государства.

«Сегодня президент Украины зарегистрировал изменения в Конституцию Украины относительно закрепления в ней европейского и евроатлантического направления развития Украины. Внесены изменения будут к 85, 102, 116, предусматривающие ответственность Верховной рады, президента Украины, а также Кабинета министров Украины по закреплению европейского, евроатлантического направления. Кроме того, внесены будут изменения в преамбулу Конституции», — сказала Луценко.