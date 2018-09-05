В Казахстане уволен председатель комитета по делам религий

Астана, , 16:33 — REGNUM Министр общественного развития Казахстана Нурлан Ермекбаев уволил председателя комитета по делам религий министерства по делам религий и гражданского общества Еркина Онгарбаева, сообщили 5 сентября в пресс-службе председателя правительства республики.

Еркин Онгарбаев родился 3 сентября 1961 года. Должность председателя комитета по делам религий чиновник занимал с ноября 2017 года. Ранее госслужащий возглавлял комитет науки министерства образования и науки Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня 2018 года министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана было переименовано в министерство общественного развития.

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