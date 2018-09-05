В Ленобласти перед Единым днем голосования нет жалоб на «досрочку»

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 16:23 — REGNUM Ленинградская область готова к Единому дню голосования 9 сентября 2018 года и выборам депутатов в местные советы сельских поселений Всеволожского и Лужского районов. Об этом заявил в среду, 5 сентября, секретарь Леноблизбиркома Сергей Паршиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Паршиков уточнил, что в Колтушском сельском поселении (Всеволожский район) живут более 17,5 тыс. избирателей, в Волошовском сельском поселении (Лужский район) — более 1 тыс. избирателей. В воскресенье, 9 сентября, они будут голосовать на участках с помощью автоматизированных КОИБов, что значительно сократит время на подсчет голосов.

В территориальных избиркомах Всеволожского и Лужского районов проводили досрочное голосование в период с 29 августа по 4 сентября. В итоге в ТИК Всеволожского района досрочно отдали свой голос 22 избирателя, или 0,12% от общего числа. Половина из них приняла такое решение из-за надвигающегося сентябрьского отпуска. В ТИК Лужского района «досрочником» оказался всего один человек.

«Как вы видите, совершенно незначительное количество избирателей проголосовало в досрочном голосовании в ТИК, основная причина по Колтушскому сельскому поселению — это отпуск, болезнь, люди уезжают на лечение. Досрочно проголосовали сотрудники, которые будут работать — системные администраторы. Уважительные причины, которые подтверждены документами, комиссия очень тщательно к этому относится, проверяет всё очень строго. Досрочное голосование осуществляется под видеонаблюдением, есть наблюдатели от общественных организаций. На текущий момент нет ни одного замечания», — сказал Паршиков.

С 5 сентября досрочное голосование началось и в десяти участковых избиркомах Колтушского сельского поселения и в одной участковой комиссии Волошовского сельского поселения.

На выборах депутатов совета Колтушского сельского поселения на 15 мест претендуют 43 кандидата, из них 15 выдвинуты «Единой Россией», 13 — ЛДПР, 5 — «Справедливой Россией», 3 — КПРФ, а также участвуют семь самовыдвиженцев. В Волошовском сельском поселении в совете есть 10 вакантных мест, на которые заявились 20 кандидатов, по 9 от «Единой России» и ЛДПР, а также два самовыдвиженца.

«Ленинградская избирательная комиссия осуществляет контроль процесса, чтобы все законы соблюдались, не нарушались права избирателей, помогаем технологически», — добавил Сергей Паршиков.

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