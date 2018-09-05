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В ЛНР начнут выдавать паспорта за особые заслуги перед республикой

Политика

Республика продолжает строить свою государственность

Луганск, 5 сентября 2018, 16:08 — REGNUM  В Луганской Народной Республике (ЛНР) создали межведомственную комиссию по вопросам выдачи паспорта за особые заслуги перед республикой, сообщает 5 сентября «Луганский информационный центр».

Напомним, после отделения от Украины Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) начали строить самостоятельно свою государственность, в том числе выдавать паспорта граждан ДНР и ЛНР. Помимо стандартного способа получения паспортов их могут вручить и в особых случаях.

Так, ранее латвийский активист Бенес Айо, участвующий в гражданской войне на стороне ДНР, получил паспорт гражданина республики после срочного указа главы ДНР Александра Захарченко. А в ЛНР ранее по решению главы республики Игоря Плотницкого паспорт выдали российской певице Юлии Чичериной.

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Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
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