Азербайджан не соответствует критериям ОДКБ: МИД Армении

Ереван, , 16:04 — REGNUM «Я не считаю, что армяно-российские отношения находятся в таком состоянии, что Азербайджан сможет извлечь из этого выгоды». Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, говоря об армяно-российских отношениях в свете событий, развивающихся вокруг ОДКБ.

Говоря о разговорах, что Азербайджан может получить статус наблюдателя в ОДКБ или же стать членом организации, Балаян сказал, что согласно уставу ОДКБ, для того, чтобы стать членом или наблюдателем в ОДКБ, есть четкие критерии, которым Азербайджан не соответствует.

«Если Азербайджан изъявит желания стать членом ОДКБ, вы представляете, какие требования выдвинет Армения? Армения имеет право выдвигать условия для того, чтобы Азербайджан стал соответствовал критериям, которые необходимы даже для получения статуса наблюдателя», — сказал Балаян в интервью 24news.am.

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При этом он не дал прямого ответа на вопрос о том, сохранит ли Армения за собой пост генсека ОДКБ после того, как инициировала смену действующего генсека Юрия Хачатурова.

«Конечное решение должен принят Совет ОДКБ. До этого преждевременно говорить о том, какая страна, кто именно будет возглавлять организацию. Принципы смены генсека пока что обсуждаются», — сказал Балаян.

В июле 2018 года Армения инициировала смену действующего генсека ОДКБ, представителя Армении Юрия Хачатурова после того, как тот стал фигурантом уголовного дела по насильственному изменению конституционного строя и даже был на несколько дней арестован.

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