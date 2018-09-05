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В Астане принята гендерная декларация по Афганистану

Политика

В документе определены меры продвижения гендерного равенства в странах Туркестана

Астана, 5 сентября 2018, 16:19 — REGNUM  По итогам региональной конференции «Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане» была принята декларация, сообщили 5 сентября в пресс-службе президента Казахстана.

В документе определены направления регионального взаимодействия по расширению прав женщин Афганистана и продвижению гендерного равенства в странах Туркестана.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября вышеуказанная региональная конференция началась с обращения президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к участникам конференции. Глава государства высоко оценил меры правительства Афганистана по продвижению гендерного равенства.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев высоко оценил меры по гендерному равенству в Афганистане

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