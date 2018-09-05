В Астане принята гендерная декларация по Афганистану

Астана, , 16:19 — REGNUM По итогам региональной конференции «Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане» была принята декларация, сообщили 5 сентября в пресс-службе президента Казахстана.

В документе определены направления регионального взаимодействия по расширению прав женщин Афганистана и продвижению гендерного равенства в странах Туркестана.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября вышеуказанная региональная конференция началась с обращения президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к участникам конференции. Глава государства высоко оценил меры правительства Афганистана по продвижению гендерного равенства.

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