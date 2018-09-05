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В МИД РФ прокомментировали фото подозреваемых по «делу Скрипалей»

Политика

Британской стороне следует прекратить практику публичных обвинений и информационных манипуляций

Москва, 5 сентября 2018, 15:49 — REGNUM  Опубликованные властями Великобритании фотографии и имена подозреваемых в организации отравлений в Солсбери и Эймсбери ничего не говорят Москве. Об этом 5 сентября заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, британской стороне следует прекратить практику публичных обвинений и информационных манипуляций.

«В СМИ появились заявления британских официальных лиц относительно подозреваемых по делу Солсбери и Эймсбери. Делается увязка с Россией. Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный Лондон заявил, что в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери могут быть замешаны граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

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МИД России
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