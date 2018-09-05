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Еврокомиссар: четыре страны Евросоюза хотят его разрушить

Политика

Еврокоммисар Эттингер нашел трех внешних врагов и четырех внутренних

Рим, 5 сентября 2018, 15:48 — REGNUM  Власти Польши, Румынии, Венгрии и Италии ставят своей целью ослабление ЕС, а то и прямое его разрушение, заявил в среду, 5 сентября, еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер, сообщает Italia Oggi.

Таким образом «европейский проект находится в смертельной опасности», поскольку силы, которые хотят разрушить ЕС, находятся как за его границами, так и внутри их, считает комиссар.

В качестве внешних противников, которые практикуют «агрессию» и «экономические войны», Эттингер назвал Владимира Путина, президента Турции Реджепа Эрдогана, а также «хитрых китайцев».

Еврокомиссар призвал лидеров стран ЕС, а также Европарламент, как можно быстрее принять новый бюджет ЕС, чтобы таким образом продемонстрировать единство союза и его способность к действию.

Ранее представители итальянского правительства предупредили, что могут заблокировать принятие бюджета ЕС, если союз не начнет оказывать стране реальную поддержку в сфере нелегальной миграции, а также в том случае, если в ЕС будут возражать против новой экономической политики Италии.

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Выборы в Европарламент состоятся в мае 2019 года.

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