ЦИК обратится в Генпрокуратуру после прекращения дела о выборах в Воронеже

Москва, , 15:47 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ намерена обратиться в Генеральную прокуратуру в связи с прекращением уголовного дела о фальсификациях на выборах в Государственную думу РФ в 2016 году в Воронежской области. Об этом было заявлено на заседании ЦИК 5 сентября. Как сообщало ИА REGNUM, о том, что дело прекращено, поскольку следствие не увидело признаков фальсификации на выборах, стало известно ранее.

«Меня очень расстроила весть из Воронежской области, что следственный комитет закрыл давнее уголовное дело о злоупотреблении на выборах. Центральная избирательная комиссия настаивает, что злоупотребление в единый день голосования в сентябре 2016 года было, мы проводили тщательную проверку. Мы считаем, что там была очевидная, наглая, циничная фальсификация. Поэтому мы добились ухода председателя субъектной избирательной комиссии», — заявила председатель Центризбиркома Элла Панфилова.

Она добавила, что ЦИК имеет «достаточно оснований», чтобы обратиться в Генеральную прокуратуру с требованием тщательной проверки, подчеркнув, что «дело замылили».

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах 2016 года региональный список партии «Справедливая Россия» от Воронежской области получил лишних четыре тысячи голосов — по двум участкам в Приднестровье, которые были приписаны к Воронежской области. Вскрылись нарушения через несколько дней, после чего многолетний председатель областной избирательной комиссии Владимир Селянин покинул пост. В январе 2017 года СУ СКР по региону сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с нарушениями на выборах. Однако 3 сентября стало известно, что дело закрыли: следствие признало, что выявленные нарушения стали следствием технической ошибки.

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