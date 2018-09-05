Минобороны РФ раскрыло подробности авиаудара по Идлибу

Москва, , 15:32 — REGNUM Четыре самолета российских Воздушно-космических сил (ВКС), взлетевших с авиабазы Хмеймим, нанесли 4 сентября удар с воздуха по объектам террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 5 сентября сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, удар высокоточными боеприпасами наносился по дислоцированным вне населенных пунктов складам террористов, на которых хранились беспилотники. Также российская авиация поразила выявленные районы запуска ударных БПЛА, с помощью которых террористы планировали атаковать базу Хмеймим, а также населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама.

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Также Конашенков отметил, что истребитель Су-35С уничтожил склад, в котором хранились переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в заявлениях Вашингтона об угрозе гуманитарной катастрофы в Идлибе наблюдается скрытое желание США спасти от разгрома в Сирии террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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