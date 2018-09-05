Назарбаев высоко оценил меры по гендерному равенству в Афганистане

Астана, , 15:33 — REGNUM Казахстан высоко оценивает меры правительства Афганистана по улучшению положения женщин и обеспечению гендерного равенства, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев. Об этом 5 сентября сообщает агентство «Казинформ».

По словам главы государства, основным аспектом работы по урегулированию ситуации в Афганистане является активное использование гражданского сектора, в том числе международных, региональных и национальных НПО.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Астане прошла региональная конференция «Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане». Участники мероприятия обсудили продвижение принципов гендерного равенства в исламской республике.

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