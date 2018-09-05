Вышинского госпитализировали из здания суда

Киев, , 15:26 — REGNUM Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был госпитализирован из зала Херсонского городского суда, сообщают 5 сентября украинские «Вести».

Согласно сообщению, суд рассматривал вопрос о продлении меры пресечения журналисту, поскольку срок его ареста истекает 8 сентября.

Напомним, ранее суд арестовал имущество Вышинского: квартиру площадью 71,6 кв. м, гараж площадью 67,9 кв. м и два автомобиля.

Вышинский был захвачен cлужбой безопасности Украины по обвинению в государственной измене. При этом никаких доказательств, кроме работы на Россию, киевская власть не предоставила. Теперь журналисту грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.