Вышинского госпитализировали из здания суда

Киев, 5 сентября 2018, 15:26 — REGNUM Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был госпитализирован из зала Херсонского городского суда, сообщают 5 сентября украинские «Вести».
Согласно сообщению, суд рассматривал вопрос о продлении меры пресечения журналисту, поскольку срок его ареста истекает 8 сентября.
Напомним, ранее суд арестовал имущество Вышинского: квартиру площадью 71,6 кв. м, гараж площадью 67,9 кв. м и два автомобиля.
Вышинский был захвачен cлужбой безопасности Украины по обвинению в государственной измене. При этом никаких доказательств, кроме работы на Россию, киевская власть не предоставила. Теперь журналисту грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.