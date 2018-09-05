Среда, 5 Сентября 2018 года
17:15:41 МСК

Вышинского госпитализировали из здания суда

Политика

Суд решал вопрос о продлении меры пресечения журналисту

Киев, 5 сентября 2018, 15:26 — REGNUM  Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был госпитализирован из зала Херсонского городского суда, сообщают 5 сентября украинские «Вести».

Согласно сообщению, суд рассматривал вопрос о продлении меры пресечения журналисту, поскольку срок его ареста истекает 8 сентября.

Напомним, ранее суд арестовал имущество Вышинского: квартиру площадью 71,6 кв. м, гараж площадью 67,9 кв. м и два автомобиля.

Вышинский был захвачен cлужбой безопасности Украины по обвинению в государственной измене. При этом никаких доказательств, кроме работы на Россию, киевская власть не предоставила. Теперь журналисту грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Задержание главы «РИА Новости Украины» Кирилла Вышинского
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить