Верховный суд допросит владимирских депутатов по делу коммуниста Шевченко

Владимир, , 15:26 — REGNUM Верховный суд России 6 сентября допросит свидетелей по делу представителя КПРФ Максима Шевченко, которого избирком Владимирской области отказался регистрировать в качестве кандидата в губернаторы. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель коммуниста Татьяна Гусева, всего заявлено 15 свидетелей, среди которых местные депутаты, рассказавших о давлении во время сбора подписей кандидатов в губернаторы.

Первое заседание Верховного суда прошло 4 сентября. На нем суд согласился с представителями Максима Шевченко в том, что Владимирский областной суд незаконно отказал в допросе свидетелей.

«Мы надеемся, что Верховный суд исправит нарушения, допущенные Владимирским областным судом, и восстановит нарушенное право моего доверителя, отменив решение избиркома Владимирской области и обязав избирком зарегистрировать Шевченко в качестве кандидата на должность губернатора Владимирской области», — сказала Татьяна Гусева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Максим Шевченко не смог пройти муниципальный фильтр на выборах губернатора Владимирской области. После этого коммунист подал заявление в суд, в котором сообщил, что якобы есть доказательства того, что местных депутатов принуждали ставить подписи за других кандидатов и не отдавать голоса коммунисту. Кроме того, истец считает, что у других кандидатов есть подписи, которые были оформлены нотариусами в нерабочее время. Суд первой инстанции не согласился допросить свидетелей и исследовать аудиозаписи. Судья отказал в удовлетворении требований. Отметим, что ранее Максим Шевченко подал заявление в СКР, в котором сообщил о фактах принуждения депутатов. Следователи также отказали в возбуждении уголовного дела.

Выборы губернатора Владимирской области пройдут 9 сентября. На пост претендуют кандидат от «Единой России» Светлана Орлова, представитель ЛДПР Владимир Сипягин, справедливоросс Сергей Бирюков и кандидат от партии «Патриоты России» Сергей Глумов.

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