Макрон призвал министров противостоять «будущим вызовам»

Париж, , 15:29 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал свою команду «противостоять вызовам, которые их ждут», выступая в совете министров в среду, 5 сентября, сообщает Europe1.

«Новый семестр не будет более спокойным или более праздничным, чем предыдущий», — заявил глава Франции.

Макрон подчеркнул, что «ничто из того, что мы делали в течение 15 месяцев, не произойдет в одночасье, поэтому придется держаться и бороться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Франции произошли изменения. Франсуа де Руги займет пост министра экологии, а Роксана Марасиняну заняла место министра спорта.

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