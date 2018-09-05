Лондон: напавшие на Скрипалей работают на ГРУ

Лондон, , 15:23 — REGNUM Глава британского правительства Тереза Мэй заявил 5 сентября, что двое мужчин, обвиненных правоохранительными органами страны в покушении на бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию являются сотрудниками военной разведки, сообщает британский телеканал Sky News.

С таким заявлением она выступила на слушаниях в парламенте страны.

«На основании разведывательных данных правительство пришло к выводу, что двое названных полицией мужчин являются сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ», — отметила она, подчеркнув, что это служба характеризуется большой организованностью и строгой командной структурой.

«Поэтому это не было операцией независимых индивидов. Оно [покушение] было, почти определенно, было одобрено за пределами ГРУ на высшем уровне российского государства», — добавила Мэй, указав на невозможность предоставить членам парламента детальной информации.

Напомним, ранее правоохранительные органы Великобритании заявили о том, что покушение на Скрипалей совершили двое граждан России Александр Петров и Руслан Боширов. В России, в свою очередь, подчеркнули, что эти имена ни о чем не говорят.