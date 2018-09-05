Украине не хватает средств для завершения проекта «Стена» на границе с РФ

Киев, , 15:17 — REGNUM Украина затягивает реализацию проекта «Стена» на границе с Российской Федерацией. Это связано с недофинансированием проекта. Об этом 5 сентября в кулуарах Рады заявил депутат от фракции «Народный фронт»Игорь Лапин.

«Нам однозначно нужна система фортификационных сооружений в два-три эшелона. При должном финансировании это будет доведено до конца на каких-то участках Харьковской области. Мы сегодня выделили 20−25% от запланированного», — возмутился Лапин.

По его словам, для завершения строительства систем фортификационных сооружений нужно несколько миллиардов гривен.

«На тех участках, которые сегодня введены в эксплуатацию, там нормально. Если мы профинансировали на четверть, то и должны иметь на четверть готовое фортификационное сооружение. Я не говорю о бетонном заборе, я говорю о комплексе, который входит в проект «Стена». Это и дороги, и техника, и личный состав, бункеры, дзоты и связь, камеры, тепловизоры и все что необходимо. Если мы выделяли 800 млн, а в этом году 150 млн. при запланированных нескольких миллиардах. Не хватает средств, чтобы это довести до ума», — добавил Лапин.

Он также призвал национальное антикоррупционное бюро Украины и специальную антикоррупционную прокуратуру не рассказывать о коррупции при реализации проекта «Стена», а сажать коррупционеров через суд.

«Если где-то НАБУ, САП и другие правоохранительные органы нашли злоупотребления, отправляйте людей в тюрьму», — подытожил Лапин.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года НАБУ и САП завершили расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Стена». Восьми подозреваемым в завладении средствами государственного бюджета, выделенными на инженерно-техническое обустройство украинско-российской государственной границы и территорий, прилегающих к зоне боевых действий, сообщили о завершении досудебного расследования.

Должностных лиц Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) и представителей бизнеса подозревают в коррупционных злоупотреблениях, в результате которых интересам государства нанесен ущерб в размере более 16,68 млн грн (585 тыс долл). По данным следствия, хищение средств проекта «Стена» происходило через завышение объемов фактически выполненных работ по сравнению с указанными в актах приема-передачи. Кроме того, в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись.

Напомним, 19 ноября 2014 года кабинет министров принял решение утвердить указ президента об обозначении линии украинско-российской границы. Проект предусматривал сооружение траншей, рвов, а также специальных объектов и несколько раз менялся. В целом проект планируют завершить к 2020 году.