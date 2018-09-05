Генпрокуратуру Украины призывают открыть дело об убийстве главы ДНР

Киев, , 15:09 — REGNUM Главный редактор украинского интернет-издания «ОстроВ» Сергей Гармаш призвал генпрокуратуру Украины не закрывать уголовные дела в отношении экс-главы ДНР Александра Захарченко. Он считает, что украинские силовики обязаны открыть уголовное производства по факту гибели Захарченко. Об этом Гармаш написал 5 сентября на своей странице в Фейсбуке.

«Все никак не могу переварить заявление генпрокурора Луценко о том, что уголовное дело по Захарченко теперь будет закрыто. Честно говоря, непонятно, почему он до сих пор вообще не осужден? Что, за четыре года войны тяжело было доказать его причастность к террористической организации, госизмену и так далее? Плотницкого тоже никак не осудят наши справедливые и смелые судьи, но по нему дело хотя бы передали в суд», — напомнил Гармаш.

Он заявил, что закрыть «уголовное дело в отношении Захарченко можно будет только после того, как в Донецке украинские следователи эксгумируют тело и проведут экспертизу ДНК».

«На мой взгляд, ни в коем случае нельзя закрывать дело против Захарченко. Более того, нужно еще и открыть дело по факту его убийства, как это сделала Москва. Все-таки его убили на украинской территории и он де-юре оставался украинским гражданином. А закрывать дело о его преступлениях против Украины и украинцев можно только тогда, когда будет законно установлен факт смерти подозреваемого. Мало ли кто был в закрытом гробу, который закопали в Донецке. То есть нужно вернуть Донецк, эксгумировать тело, провести экспертизу ДНК, а потом уже закрывать против Захарченко уголовное дело. Если мы будем закрывать дела на основе информации в СМИ», — добавил Гармаш.

Эксперт призвал правоохранительные органы провести суд над Захарченко.

«Я не думаю, что на самом деле Захарченко жив, но жив он или нет — мы можем сейчас только предполагать. А предположений для юридических решений недостаточно. Ну и главное — для истории и украинского будущего Донбасса важно, чтобы преступник был осужден! Чтобы его преступления были доказаны и показаны всем, особенно будущим поколениям. Иначе в будущем нас ждет героизация преступника и у нас даже не будет законных оснований для уничтожения его памятников, которых сейчас, наверняка, понаставят на Донбассе», — подытожил Гармаш.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Генеральная прокуратура закроет уголовное производство по делу Захарченко.

«Будет принято процессуальное решение в уголовном производстве. Я думаю, что мы сделаем это быстро и с ощущением, что наказание нашло преступника… Человек, который замахнулся на свою страну, который бросил миллионы людей в пучину войны и несчастий, заслужил ту смерть, которой погиб Захарченко», — рассказал Луценко.

Напомним, 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе «Сепар». В результате взрыва глава ДНР Александр Захарченко и его охранник получили смертельное ранение. В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами. При этом министерство иностранных дел России, обвинило в ликвидации Захарченко «киевскую партию войны».