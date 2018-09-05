Трамп назвал новую книгу о себе клеветой

Вашингтон, , 15:04 — REGNUM Президент США Дональд Трамп называл 5 сентября книгу Боба Вудворда о своем пребывании в Белом доме «клеветой», изображающим его в абсолютно дурном свете.

С таким заявлением он выступил на своей странице в Twitter.

«Разве не обидно, что кто-то может написать статью или книгу, полностью выдумав истории и сформировав картину человека, которая является буквально его противоположностью, и ему это сходит с рук без какого-либо наказания или порицания», — написал Трамп.

«Я не понимаю, почему вашингтонские политики не изменят законы о клевете», — добавил он.

Напомним, ранее в США были опубликованы выдержки из книги «Страх. Трамп в Белом доме» Боба Вудворда. Из них выходит, в частности, что президент США хотел физически устранить своего сирийского коллегу Башара Асада.