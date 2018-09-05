Среда, 5 Сентября 2018 года
15:32:28 МСК

Трамп назвал новую книгу о себе клеветой

Политика

В ней он показан совсем другим человеком

Вашингтон, 5 сентября 2018, 15:04 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп называл 5 сентября книгу Боба Вудворда о своем пребывании в Белом доме «клеветой», изображающим его в абсолютно дурном свете.

С таким заявлением он выступил на своей странице в Twitter.

«Разве не обидно, что кто-то может написать статью или книгу, полностью выдумав истории и сформировав картину человека, которая является буквально его противоположностью, и ему это сходит с рук без какого-либо наказания или порицания», — написал Трамп.

«Я не понимаю, почему вашингтонские политики не изменят законы о клевете», — добавил он.

Напомним, ранее в США были опубликованы выдержки из книги «Страх. Трамп в Белом доме» Боба Вудворда. Из них выходит, в частности, что президент США хотел физически устранить своего сирийского коллегу Башара Асада.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить