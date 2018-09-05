Глава МВД Ирана прибыл в Ирак

Багдад, , 15:06 — REGNUM Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани-Фазли прибыл в Багдад для переговоров по вопросам безопасности с официальными лицами Ирака, сообщает 5 сентября Anadolu.

В состав иранской делегации вошли высокопоставленные военные руководители исламской республики. Стороны обсудят вопросы двусторонних отношений с уклоном в сторону безопасности.

Напомним, Иран и Ирак являются близкими военными союзниками. В августе 2017 года стороны подписали совместный меморандум по вопросу сотрудничества в области безопасности.

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