Рекордные закупки Минфина могут создать дополнительную нагрузку на рубль

Москва, , 14:58 — REGNUM Минфину не стоило направлять на закупку иностранной валюты рекордную сумму, так как это может отрицательно повлиять на рубль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября заявил зампредправления «Локо Банка» Андрей Люшин.

Минфин в сентябре 2018 года планирует направить на закупку иностранной валюты рекордные 426,9 млрд рублей. Ведомство связывает такое увеличение объема закупок валюты с ростом нефтегазовых доходов, которые составили 391,4 млрд рублей.

«Рекордный объем закупки иностранной валюты связан с приостановкой закупок ранее, когда на рынке была высокая волатильность, ввиду чего образовалась большая сумма с нефтегазовых доходов, которая, согласно бюджетному правилу, должна быть направлена на закупку иностранной валюты», — объясняет Люшин.

По его словам, волатильность валюты сегодня не такая высокая и Минфин принял верное решение о возобновлении закупок.

«Но начинать надо было с меньших сумм, так как такие большие объемы закупок могут оказать сильное влияние на российский рубль. Тем более, сейчас ситуация достаточно шаткая и любые давления сказываются критичным образом на рубле», — отметил Люшин.

Он ожидает, что в следующем месяце объем закупок будет уменьшаться.

«В такой сумме уже не будет необходимости», — считает Люшин.