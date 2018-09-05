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МИД РФ: Сирия станет одной из главных тем на встрече Лаврова и Помпео в ООН

Политика

«Сирия — одна из главных тем»

Москва, 5 сентября 2018, 14:57 — REGNUM  Тема Сирии будет одной из основных на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео во время предстоящей встрече на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил замглавы российского МИД Сергея Рябков.

«Безусловно, Сирия — одна из главных тем», — цитирует РИА Новости Рябкова.

По его словам, при каждом телефонном разговоре и личном контакте тема мирного урегулирования ситуации в Сирии занимает «значительное время».

Напомним, ранее глава МИД РФ заявил, что создание американцами квазигосударственных структур на востоке Сирии ведет к расколу страны и нарушает решения Совета Безопасности ООН.

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