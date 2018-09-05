В Раде призывают принять закон «о коллаборационизме»

Киев, , 14:51 — REGNUM Внефракционный депутат, глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко призвала генпрокуратуру «не допустить на Украине реванш Кремля». Об этом Гопко сказала 5 сентября в кулуарах Рады.

«План Кремля — видеть несколько Украин, а не единую Украину. Он будет воплощаться в озвученных заявлениях Медведчука о том, что Украине нужна федерализация. Пусть занимаются федерализацией на России. Генпрокуратура обещала, что не допустит российского реванша. Нужно принимать закон «О коллаборационизме». На законодательном уровне нужно более четко прописать, что такое антиукраинские заявления… Важно иметь хорошую доказательную базу, чтобы были основания для таких лиц», — сказала Гопко.

По её словам, «российские олигархи также оказывают негативное влияние на отдельные украинские отрасли экономики, в частности энергетику».

«Мы обговорили экономическое влияние российских олигархов, к примеру, Фукса (бизнесмен Павел Фукс, основатель компании MosCityGroup). В Украине они пытаются гибридными методами влиять на чувствительные отрасли… Мы видим насколько сейчас активно проявляют себя представители Кремля. Они действуют в Украине и поэтому возникают вопросы к правоохранительным органам», — добавила Гопко.

Она считает, что закрепление в Конституции курса Украины на вступление в НАТО и ЕС, станет «предохранителем» для возможного реванша пророссийских сил. При этом Гопко признает, что в случае приход к власти пророссийкие силы смогут «вопреки тому, что прописано в конституции менять курс».

«Этомы видим в присутствии Медведчука на некоторых телеканалах, призывы к федерализации Украины, призывы идти общаться с российскими террористами-марионетками так называемыми ДНР и ЛНР, которых в соответствии с украинским законом нет… С 2014 года Россия предпринимает радикальные действия, которые привели к гибели 11 тыс граждан Украины, временной оккупации 8% территории Украины… Очевидно, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию, ухудшить безопасность на Азовском море, создать экономическую блокаду. А это приведет к потере рабочих мест в таких важных местах, где есть порты «Бердянск» и «Мариуполь». Сегодня в Азовском море происходит ползучая оккупация с попыткой дестабилизации ситуации… Будут подогревать социальные протесты на чувствительном юге ради российского реванша», — прогнозирует Гопко.

Ранее некоторые украинские СМИ сообщили, что телеканал «112 Украина» приобрел малоизвестный Эдуард Катц. По некоторым данным, за ним стоит глава организации «Украинский выбор — Право народа» Медведчук.

В июне 2018 года «Экономическая правда» писала, что российский бизнесмен Павел Фукс переоформляет десятки газовых месторождений в Украине на новые дочерние компании.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти пытаются закрепить в Конституции курс Украины в НАТО и ЕС без проведения Всеукраинского референдума. 3 сентября депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что президент Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об изменении Конституции, который предусматривает закрепление европейского и евроатлантического направления развития государства.

«Сегодня президент Украины зарегистрировал изменения в Конституцию Украины относительно закрепления в ней европейского и евроатлантического направления развития Украины. Внесены изменения будут к 85, 102, 116, предусматривающие ответственность Верховной Рады, президента Украины, а также Кабинета министров Украины по закреплению европейского, евроатлантического направления. Кроме того, внесены будут изменения в преамбулу Конституции», — сказала Луценко.