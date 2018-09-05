Узбекистан и Египет подписали 12 межведомственных документов

Ташкент, , 14:41 — REGNUM Между правительствами и министерствами Узбекистана и Египта подписано 12 документов, сообщили 5 сентября в пресс-службе президента Узбекистана.

Документы были подписаны в рамках переговоров глав Египта и Узбекистана Абдулфаттаха ас-Сиси и Шавката Мирзиёева. Стороны отметили, что в двусторонних отношениях начался новый этап.

Подписанные документы касаются сотрудничества в сферах туризма, налогов, юстиции, сельского хозяйства, культурного наследия и спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в ходе переговоров на высшем уровне Узбекистан и Египет договорились активизировать работу совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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