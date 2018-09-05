Реакция России на провокацию в Сирии заслуживает высших похвал

Руслан Хубиев, , 16:24 — REGNUM

Не секрет, что средства информационной пропаганды работают как «колпак» — они накрывают целевую область выверенным инфополем и в его рамках усиленно говорят лишь одно. Таким образом создается видимость однозначности мнений — западный мэйнстрим. За последние годы российская операция в Сирии многократно оказывалась в его эпицентре, однако в скором времени ожидается по-настоящему серьезный удар.

С конца августа МИД и Минобороны России предпринимают беспрецедентные действия для остановки «грязных» планов Вашингтона по нанесению массированного удара по Сирии. По всей видимости, новый провокационный маневр намечен на 7 сентября — день трехстороннего саммита по урегулированию сирийской ситуации. Кремль уже подтвердил участие в нём Владимира Путина и подготовку встречи президентов России, Турции и Ирана в Тегеране.

При этом предельно очевидно, что маховик агрессии уже раскручен, поскольку, как это и происходило ранее, израильская авиация совершила пуск крылатых ракет накануне запланированного события. 4 сентября этими «залпами» Израиль попытался вскрыть места расположения сирийских и российских ПВО для передачи информации тройственному «союзу»: «США, Британии и Франции». Не меньшим доказательством скорой атаки служит и заявление самого Дональда Трампа, сделанное им в тот же день: «безрассудное нападение на Идлиб правительственными силами Сирии при поддержке России и Ирана может привести к огромной человеческой трагедии, к сотням тысяч жертв. Поэтому в таком случае Америка не сможет не вмешаться».

На сегодня известно, что при таком сценарии Англия выступит в роли провокатора процесса — обучив, вооружив и подготовив инсценировку боевиков. США же, в свою очередь, примут амплуа возмущенного зрителя, «вынужденно» реагирующего на «бесчеловечный» акт «страшных действий Асада».

В последнее время западные СМИ по нарастающей искажают правду о ситуации в данном регионе, зеркально перевирая слова представителей России и создавая нужный информационный фон. Притчей во языцех стала пресловутая девочка Хала, чьи твитты ежедневно цитируются британскими и американскими медиа. «Случайная» шестилетняя жительница Идлиба, «случайным» образом выбранная англо-саксонскими СМИ, настолько переживает о «свободе» своего региона от Асада, что каждый день выкладывает записи общения с друзьями на чистейшем «офисном» английском языке.

Девочка настолько развита, что в свои годы не устает призывать «свободный мир» заставить Дамаск «прекратить авиационные налеты на Идлиб». И это при том, что сирийская армия всё еще находится на юге страны, в противоположной части сирийской территории. Не менее примечательно и то, что из 350 подписчиков «сирийки» в твиттере «случайным образом» оказались такие агентства, как «Би-Би-Си», «Хаффингтон пост», «Си-эн-эн», «Басфит» и «Радио Свобода».

Иными словами, в то время как Москва в Совбезе ООН, ОЗХО и иных международных институтах на достоверных фактах показывает реальность готовящегося «террора», СМИ Запада и политикум по всем правилам Оруэлла вещают своей аудитории ровно противоположное. А именно то, что это «Дамаск и Кремль готовят собственную химическую атаку на Идлиб».

Для чего Западу очередная провокация в Сирии? Что может стоить стольких человеческих жертв? Давайте это выясним…

Заказчики инсценировки

Как известно, крылатое выражение «англичанка гадит» родилось не только более века назад, но и не на пустом месте. Несмотря на неприглядную форму, оно полностью отражает суть британской внешней политики. Всякий раз, когда в мире появлялся конкурент англо-саксонскому миропорядку, Туманный Альбион делал всё, дабы столкнуть с ним ту или иную державу. Поссорить соседей, разорить союзников, подставить «сакральную жертву», устроить скандал, организовать самую гнусную провокацию, не считаясь с сопутствующими жертвами и чужими потерями.

Система частных школ этой страны — является обязательным атрибутом для любого, кто желает оказаться у власти. И как следствие каждый политик и чиновник с детства вбивает себе в голову простой факт: «британцы — выше, чем все остальные». И если присовокупить к этому островную психологию англичан и американцев, становится очевидно, почему провокации и их жертвы никогда не останавливали англо

саксонский мир.

Политические причины

«Цель — оправдывает любые средства», правило инквизиции, родившееся из менталитета Европы. А раз так, то стоит ли удивляться, что провокация против России в Сирии готовиться именно сейчас?

Дело в том, что, оказавшись в ситуации экономических трудностей, необходимости роста и накоплений для этапа технологического рывка, США и Британия вынуждены действовать максимально жёстко. Грабить и давить на каждого. Маски напускной «демократии» давно сброшены, ставки высоки, и в их череде факт сильной России наиболее опасен. Именно из-за сложившихся условий, при которых Китай без военных возможностей Москвы не сможет выстоять в период «беснования» Вашингтона, а европейские державы, которые намечены как жертвы грабежа, также кинуться за помощью к Кремлю, Россия и становится эпицентром англосаксонской агрессии.

Тем более что оголтелое давление Америки рано или поздно вынудит европейских политиков проявить зачатки самостоятельности, причем не потому, что они этого хотят, а потому что неприкрытая демонстрация полной подчиненности угрожает их политическим карьерам.

Народ Германии, в частности, не поймет, если Меркель не начнет делать твердых шагов против политики Вашингтона. Да и требования о дружбе с Москвой (на фоне провала миграционной политики) в ФРГ растут. Во многом поэтому госпожа Меркель, выступая не так давно в Прибалтике, неожиданно посвятила часть своей речи тому, что «самое важное на сегодня — это хорошие отношения с Россией».

Она говорила о Москве как о «слишком важной силе на мировой арене, дабы решать хоть какой-либо значимый вопрос без неё». И при этом канцлер прекрасно понимала, что выступает непосредственно перед прибалтийской аудиторией. То же самое она выразила и в Грузии, приведя в ошеломление политические силы этой страны. Глядя в бинокль на российскую военную базу в Южной Осетии, она лишь повторила вышесказанное: «мы за территориальную целостность, однако сейчас очень важно сохранить хорошие отношения с Москвой».

Италия и Чехия уже открыто выступают за снятие антироссийских санкций, Греция — за налаживание отношений с Кремлем, Австрия — обозначила курс на суверенную политику, открыв двери не только для всех крупнейших корпораций России, но и для самого близкого политического диалога. Одним словом, число потенциальных союзников в среде ЕС у Москвы растет, строительство «Северного потока — 2» — движется. Очевидно, что политическая изоляция России также провалилась, а рост евроскептицизма наносит реальный удар по антироссийской линии Брюсселя и США.

Британия и Америка прекрасно осознают вектор ситуации, а потому спешно ищут возможность вбить клин в формирующийся «союз».

Англосаксонский мир испокон веков исповедует политику уничтожение конкурентов в зародыше. Причем не своими руками, а методом интриг, подлости и предательства. Именно поэтому Россия, как геополитический конкурент любому однополярному западному проекту, всякий раз подвергалась давлению в пик накопления своего могущества. Как только та или иная ипостась нашей страны — Русь, Российская Империя, СССР или современная Федерация начинали набирать темпы бурного развития, западный мир мгновенно начинал антироссийское давление. Сегодня всем предельно ясно, в какие игры играют наши оппоненты, однако уйти из Сирии без громкого хлопка дверью, последние явно неспособны.

Факт подготовки провокации в Сирии на сегодняшний день однозначен. Доказательства и конкретика этого события открыто были вскрыты на недавнем заседании ООН. Делегацией России были названы города, объемы химического вещества, количество людей, принимавших емкости с хлором в той или иной точке движения маршрута, боезапас РСЗО, в который планировалось загружать данный хлор, количество детей, выкраденных террористами в Идлибе, место расположения «Белых касок», их аппаратура, три места готовящейся инсценировки, число крылатых ракет и четко названное количество эсминцев, загодя пришедших в Средиземное море, название британской частной корпорации, занимавшейся обучением террористов, данные боевиков, число ракет земля-воздух и количество носителей Франции, США и Британии на аэродромах подскока. Постпредом России в ООН было названо всё. Публично и без утайки. Причем между строк главным инициатором этого называлась именно британская сторона.

Военные причины и перспективы

Маневры американских ракетных эсминцев и переброску стратегических бомбардировщиков «В-1В» в радиус нанесения ударов по Сирии советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал «решительным ответом» на планы сирийского режима «возобновить наступательные военные действия в провинции Идлиб». По существу, этим он и ответил на вопрос о том, в чём состоит военная задача Соединенных Штатов Америки: в недопущении или усложнении зачистки последнего оплота радикальных исламистов и так называемой «умеренной» оппозиции в Сирии.

Нужно отдать должное нашим дипломатам, которые пытаются превентивно работать в информационном пространстве, но этого, как показывает практика, всегда недостаточно. В момент, когда Ракка подвергалась ковровым бомбардировкам, Запад лишь закрывал глаза на гуманитарные принципы, игнорировал факты натовских военных преступлений. Интерес же перечисленных стран к нынешней провокации отнюдь не меньше. Ровно поэтому в дело вмешалось Минобороны РФ.

В прошлый раз, благодаря участию российских военных, оба американских удара на ход сирийской войны никак не повлияли. Однако даже предположив, что в этот раз всё будет иначе и из 140 ракет (на трех ракетных эсминцах) часть поразит существенное количество военных целей в Сирии, — операцию в Идлибе это не остановит. В этой связи военный аспект акции здесь, по сути, отсутствует. Готовящаяся провокация — носит целиком и полностью политический характер.

Тем не менее это не означает, что в ходе ее проведения оба оппонента не выжмут из происходящего максимум. Военные с американской стороны будут исследовать возможности российских ПВО, носителей и расчетов. Военные с нашей, и в первую очередь ударная эскадра, под видом учений уже прибывшая в Средиземное море — проверять работу собственных систем и выучку экипажей.

Положительном аспектом сложившегося положения можно считать великолепную концепцию, с которой Россия подошла к провокации со стороны США. Показав на весь мир планы Британии и Америки в стенах ООН, ОЗХО и доступных масс-медиа, Кремль ни словом не обсудил положение непосредственно с Америкой. Вместо этого страна молча и спокойно отправила к берегам Сирии 25 боевых кораблей. По огневой мощи и способностям находящаяся на боевых постах эскадра намного превосходит возможности сил коалиции в регионе.

С российской стороны это ударный крейсер, три ракетных эсминца, подводные лодки, малые ракетные корабли, и так далее. При этом все антагонисты осведомлены, что ракеты «Калибр» универсальны и прекрасно работают как по наземным, так и по морским носителям. Система же ПВО флота выстроена так, что является глубоко эшелонированной.

Иными словами, залп коалиции из Средиземного моря мгновенно будет «отфильтрован» еще до подлета к границам САР. На случай же удара со стороны Персидского залива у российского флота в нужной точке размещен эсминец с кораблями поддержки, а на суше сосредоточен локальный район ПВО.

Но и это еще не всё. Россия не просто разместила боевой флот у берегов Сирии, но и на ближайшие 7 дней объявила эту зону «территорией учебных маневров». Маневров с применением ВКС. А это уже означает, что в отражении удара будут участвовать не только силы, размещенные на суше, и корабли флота, но и самолеты электронной разведки, истребители, истребители-бомбардировщики и так далее.

Не стоит забывать и о новейших ракетах, презентованных 1 марта. Например, о гиперзвуковых комплексах «Кинжал», способных, без лишней скромности, уничтожать любой по водоизмещению корабль, вплоть до авианосца. Также Кремль ясно дал понять, что может ответить и асимметрично, в частности — инициацией атаки на силы, подконтрольные США (по курдам). И тем не менее Вашингтон не стал расширять отправленную группировку далее.

Это означает, что сигнал до Белого дома дошел, и Россия своевременными шагами добилась как минимум негласного компромисса. Наша страна — уничтожает большую часть ракет, спокойно продолжает операцию в Сирии, США же получают повод для самопиара, имея на руках нулевой военный эффект. Причем достигнут этот компромисс был на языке американцев — молчаливым приставлением дула пистолета к виску армии и военного флота США…