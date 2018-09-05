На спикера Верховной рады подали в суд за пропаганду фашизма

Киев, , 14:29 — REGNUM Против спикера Верховной рады Андрея Парубия депутат украинского парламента Вадим Рабинович подаст в суд за пропаганду фашизма. Об этом Рабинович заявил 5 сентября в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, заявление Парубия о том, что Адольф Гитлер был «самым большим» демократом, является пропагандой фашизма. В связи с этим Рабинович подал в суд на спикера Верховной рады. Депутат добавил, что европейские страны должны прекратить все контакты с Парубием и украинской властью.

Напомним, ранее Парубий публично заявил, что нужно «не забывать вклад фюрера в развитие демократии» и что Гитлер был «самым большим человеком, который практиковал прямую демократию».