Костромские депутаты выбрали главу города

Кострома, , 14:20 — REGNUM Главой администрации города Костромы стал Алексей Смирнов, сообщает K1news.ru. Соответствующее решение единогласно приняли сегодня, 5 сентября, депутаты областной Думы.

По итогам конкурсного отбора Алексей Смирнов набрал 30 голосов. Всего на пост главы города претендовали 12 человек, из них один — Евгений Ступин — снял свою кандидатуру, объясняя это тем, что «Смирнов принесет на посту главы администрации больше пользы»; кандидат Алексей Громов не пришел на финальное заседание; 5 человек — Оксана Ключинская, Лариса Гусарова, Наталья Цветкова, Сергей Тихомиров и Борис Андрианов — не прошли первый этап конкурса, предоставив «сведения, которые не совсем соответствуют действительности».

"Участие в этом конкурсе для меня большая честь и ответственность. Решение новых задач — это всегда вызов. Основной задачей своей, как нового руководителя, я вижу поиск новых источников для пополнения бюджета города. Ещё одно направление — привлечение средств федерального бюджета в рамках различных программ. Только успешная реализация сегодняшних проектов позволит нам рассчитывать на поддержку министерств в дальнейшем (мост, строительство школ и детских садов)», — отмечает Алексей Смирнов.

Как передает K1news.ru новый глава города обещает:

спасать Волгу от загрязнения;

сделать Кострому привлекательной для туристов;

работать над повышением комфортности жизни горожан: парковки, общественный транспорт;

уделить внимание вопросу застройки исторической части города и берегов Волги.

ИА REGNUM напоминает, что 49-летний Алексей Смирнов работал заместителем губернатора Костромской области по вопросам агропромышленного и лесного комплекса, дорожно-транспортной отрасли, природных ресурсов. Он имеет высшее образование по специальности «лесоинженерное дело» и около пяти лет был руководителем Парфеньевского района.

Отметим, что 6 июля бывший руководитель города Виктор Емец подал в отставку. Временно исполнять обязанности главы администрации стал первый заместитель Олег Болоховец.

По данным Kostroma. today, Виктору Емецу «предложили другую работу — не в Костроме и не в государственном секторе». Главой городской администрации он проработал шесть лет.